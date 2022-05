Concert du kiosque à musique de bourges Saint-Doulchard Saint-Doulchard Catégories d’évènement: Cher

2022-06-09 – 2022-06-09

Saint-Doulchard Cher Saint-Doulchard Une formation composée de cuivres, saxophones et percussion, pour un programme haut en couleurs, en partenariat pictural avec l’atelier Les Têtes de l’Art.

Gérard Lasne, bandonéoniste, est l’invité d’honneur de ce concert. Concert du Kiosque à Musique de Bourges en partenariat pictural avec l’atelier “Les Têtes de l’art” +33 2 48 23 59 86 Une formation composée de cuivres, saxophones et percussion, pour un programme haut en couleurs, en partenariat pictural avec l’atelier Les Têtes de l’Art.

