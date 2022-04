Concert du Jubilé Plouër-sur-Rance, 29 avril 2022, Plouër-sur-Rance.

Concert du Jubilé Plouër-sur-Rance

2022-04-29 – 2022-04-29

Plouër-sur-Rance Côtes d’Armor Plouër-sur-Rance

Concert en trio avec Myrdhin, Elisa Nicotra et Philippe Lefèvre, pour chanter les arbres, l’Armor et l’Argpat, Merlin et Morgane, le vent et la pluie!!!

https://fb.me/e/1dsDfS36S

Concert en trio avec Myrdhin, Elisa Nicotra et Philippe Lefèvre, pour chanter les arbres, l’Armor et l’Argpat, Merlin et Morgane, le vent et la pluie!!!

Plouër-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-04-09 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme