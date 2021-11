Lille Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille, Nord Concert du Jour de l’An Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concert du Jour de l’An Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 1 janvier 2022, Lille. Concert du Jour de l’An

Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, le samedi 1 janvier 2022 à 18:30

Des musiciens se rassemblent pour fêter avec vous le Jour de l’An. Ils vous proposeront des œuvres joyeuses, comme il se doit, en ce jour du passage vers une année qui, nous l’espérons, sera plus apaisée. Une soirée toute en beauté avec violons, violoncelle, alto et contrebasse.

Participation libre

Ensemble vers la nouvelle année Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Place Gilleson Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-01T18:30:00 2022-01-01T19:30:00

