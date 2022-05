Concert du Jeune Orchestre de l’Abbaye – Le Festival de Saintes Gallia Théâtre-Cinéma Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Gallia Théâtre-Cinéma, le samedi 16 juillet à 20:00

Rossini, Le Barbier de Séville, una voce poco fa Rossini, Ouverture de Guillaume Tell Rossini, Otello, Assisa al piè d’un salice Mercadante, Concerto pour flûte en mi mineur Donizetti, Anna Bolena Bellini, Sgombra e la sacra selva Verdi, La forza del destino, ouverture Verdi, Nabucco, ouverture Alix Le Saux, mezzo-soprano Jeune Orchestre de l’Abbaye Direction Alexis Kossenko

De 15 à 45 € selon le placement

Le Jeune Orchestre de l’Abbaye, sous la direction d’Alexis Kossenko nous invite à écouter un programme italien composé entre autres de quelques-unes des pages musicales les plus célèbres de Rossini. Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

2022-07-16T20:00:00 2022-07-16T21:00:00

