Concert du Hameau Fleuri avec Marc Larcher et Emmanuel Rossfelder Villers-sur-Mer, 22 octobre 2022

Concert du Hameau Fleuri avec Marc Larcher et Emmanuel Rossfelder

Avenue Jean Moulin Le Paléospace Villers-sur-Mer Calvados Le Paléospace Avenue Jean Moulin

2022-10-22 19:00:00 – 2022-10-22

Le Paléospace Avenue Jean Moulin

Villers-sur-Mer

Calvados

Avec Marc Larcher, ténor, et Emmanuel Rossfelder, guitare

Marc Larcher

D’origine franco-espagnole, Marc Larcher est passionné par l’art lyrique, les langues étrangères, le cinéma, l’enregistrement, la photographie et l’édition. Son parcours est atypique : après avoir étudié en CPGE à Louis le Grand et Saint Louis, il obtient son diplôme de directeur artistique et d’ingénieur du son au CNSM de Paris, en 2001, tout en travaillant le chant. Il décide alors d’approfondir sa technique de ténor lyrique et reçoit, en juin 2005, le DEM de la Ville de Paris, avec mention très bien.

Dès 2002, il est engagé comme soliste dans des productions d’opérette et d’opéra. En août 2006, il est lauréat au Concours de Marmande, où il reçoit la proposition d’intégrer le CNIPAL, pour la saison 2006-2007. Il perfectionne sa technique vocale lors de master-classes données par Mady Mesplé, Tom Krause et Yvonne Minton, et travaille l’interprétation avec des chefs d’orchestre tels que Louis Langrée ou Dominique Trottein. Depuis, il multiplie les rôles et les opéras en France.

Emmanuel Rossfelder

A 14 ans, après avoir obtenu la Médaille d’or à l’unanimité avec les félicitations du jury au Conservatoire National d’Aix en Provence dans la classe de Bertrand Thomas, il devient le plus jeune guitariste jamais admis dans la classe d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Ses premiers pas dans les concours internationaux lui permettent de se distinguer, notamment en 1993, en obtenant le 1er prix du FMAJI ainsi que le prix spécial Pierre Salvi. Puis il est lauréat de la Fondation d’Entreprise Groupe Banque Populaire en 1998, « Découverte Classica » en 2001, « Révélation Classique » par l’ADAMI en 2002, et « Victoire de la Musique Classique » en 2004 Catégorie Révélation Soliste Instrumental de l’année. Mais son bonheur de concertiste n’est complet que devant le public auquel il fait découvrir toutes les possibilités de la guitare depuis plus de 30 ans sur les plus grandes scènes françaises et européennes, mais également au Japon, en Corée, au Brésil, en Argentine, en Afrique, aux USA…

Emmanuel Rossfelder a déjà enregistré les grands concertos pour guitare de Joaquin Rodrigo et un certain nombre de disques pour guitare seule, dévoilant ainsi le répertoire de son instrument et diverses transcriptions originales.

Au programme :

Gaetano Donizetti – « Una furtiva lagrima » (1832)

Giuseppe Verdi – » La donna è mobile » (1851)

Francesco Paolo Tosti – « La ultima canzone » (1905)

Ernesto de Curtis – « Torna a surriento » (1902)

Ernesto de Curtis – « Tu, ca nun chiagne » (1915)

Salvatore Cardillo – « Core’ngrato » (1911)

Giacomo Puccini – « E lucevan le stelle » (1900)

Joaquín Rodrigo – « En Aranjuez con tu amor » (1939)

Niccolo Paganini – « La Campanella » (1826) – Guitare solo

Giuseppe Verdi – « Fantaisie sur des thèmes de la Traviata » (1853) – Guitare solo

Le Paléospace Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer

