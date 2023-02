Concert du groupe WAOUH Pfaffenheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Pfaffenheim

Concert du groupe WAOUH, 11 mars 2023, Pfaffenheim . Concert du groupe WAOUH Place de la Mairie Pfaffenheim Haut-Rhin

2023-03-11 20:00:00 – 2023-03-11 21:30:00 Pfaffenheim

Haut-Rhin EUR Les WAOUH témoignent en musique de l’amour inconditionnel de Dieu ! Composé de six musiciens passionnés de musiques pop-louange et d’évangélisation, ce groupe viendra donner une soirée-concert pour toutes les générations. Vous pouvez dors et déjà réserver vos places et cette date dans vos agendas ! Pfaffenheim

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Pfaffenheim Autres Lieu Pfaffenheim Adresse Place de la Mairie Pfaffenheim Haut-Rhin Ville Pfaffenheim lieuville Pfaffenheim Departement Haut-Rhin

Pfaffenheim Pfaffenheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pfaffenheim /

Concert du groupe WAOUH 2023-03-11 was last modified: by Concert du groupe WAOUH Pfaffenheim 11 mars 2023 Haut-Rhin Pfaffenheim Place de la mairie Pfaffenheim Haut-Rhin

Pfaffenheim Haut-Rhin