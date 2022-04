Concert du groupe Walkin’blues Musée de la Vie Rurale Steenwerck Catégories d’évènement: Nord

Steenwerck

Concert du groupe Walkin’blues Musée de la Vie Rurale, 30 avril 2022, Steenwerck. Concert du groupe Walkin’blues

Musée de la Vie Rurale, le samedi 30 avril à 20:30 sur inscription

Au musée de la vie rurale de Steenwerck, le groupe Walkin’blues nous partagera le temps d’un concert son univers. Musée de la Vie Rurale Steenwerck Steenwerck Nord

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T22:30:00

Steenwerck Nord