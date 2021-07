Le Bugue Le Bugue Dordogne, Le Bugue Concert du Groupe vocal Résonances Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Concert du Groupe vocal Résonances Le Bugue, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Bugue. Concert du Groupe vocal Résonances 2021-07-10 17:00:00 – 2021-07-10

Le Bugue Dordogne Le groupe vocal Résonances en concert avec : Messe de Butler, chansons d’ici et d’ailleurs, polyphonies traditionnelles. Entrée et participation libres

Dans le respect des consignes sanitaires

