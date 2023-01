Concert du Groupe Vocal Arthur Honegger Villerville Villerville Villerville Catégories d’Évènement: Calvados

2023-04-30 17:00:00 17:00:00 – 2023-04-30 18:30:00 18:30:00

Concert du Groupe Vocal Arthur Honegger du Havre, avec au programme : Partie 1

Pièce d’orgue sur l’orgue de l’église en tribune

Extraits du « Messie » de Haendel (chœurs) Partie 2

Introduction : « Cantique » de Jean Racine composé par Gabriel Fauré

« La Messe des Pêcheurs de Villerville » de Gabriel Fauré / André Messager, arrangements de Jean Legoupil Concert du Groupe Vocal Arthur Honegger du Havre, avec au programme : Partie 1

« La Messe des Pêcheurs de Villerville » de Gabriel Fauré / André Messager, arrangements de Jean Legoupil info@indeauville.fr +33 2 31 14 40 00 Rue de l'Église Eglise Notre-Dame de l'Assomption Villerville

