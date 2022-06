Concert du groupe Tisdass à Locquénolé, 15 juillet 2022, .

Concert du groupe Tisdass à Locquénolé

2022-07-15 – 2022-07-15

Après le succès de Amanar tour 2021 pour la sortie de l’album chez le Distributeur Inouïe distribution. Les nigériens de Tisdass repartent pour un set toujours plus énergique. Kildjate Moussa Albadé entouré de son équipe Mohamed Assaleh (guitare rythmique), Souleymane Bouba Hamidine (basse) et Ichaya Issoufou Dan Nana(batterie) appartiennent à la grande famille des artistes du Sahel, ils viennent faire souffler le vent du désert sur les scènes européennes et partager avec le public un esprit positif et revendicatif.

dernière mise à jour : 2022-05-25 par