Concert du groupe « The Red Folks » Saint-Pol-de-Léon, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon. Concert du groupe « The Red Folks » 2021-07-31 – 2021-07-31 Rue des Minimes Espace des Minimes

Nourrie de ces racines irlandaise et celte, s'inscrivant dans une famille ô combien riche où l'on retrouve aussi bien Damien Rice qu'Alanis Morrissette ou Loreena McKennitt, la musique de The Red Folks captive autant qu'elle surprend. Avec leur premier album « Tales&Wanderings », multipliant les instruments et sonorités, le trio trace un chemin original, singulier, dans le monde de la folk et fait couler sur nous une douce pluie musicale porteuse de belles émotions et de puissants frissons.

theredfolks@gmail.com
http://www.theredfolks.com/

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Rue des Minimes Espace des Minimes Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville 48.68338#-3.9853