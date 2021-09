Saint-Christophe-et-le-Laris Eglise Saint-Pierre du Charaix Drôme, Saint-Christophe-et-le-Laris Concert du groupe The Crippled Frogs Eglise Saint-Pierre du Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris Catégories d’évènement: Drôme

le samedi 18 septembre à 17:00

Concert du groupe The Crippled Frogs ———————————— Depuis 2007, The Crippled Frogs bricolent, avec certain savoir-faire artisan, un blues/folk frais inspiré du delta-blues originel. 2017 : l’heure est venue de passer au cran supérieur. Avec Ragtime, Liquors & Headaches ils explorent le Jazz, le ragtime, le hip hop et le rock.

10 euros –

Un concert de blue/folk/ragtime proposé par le groupe The Crippled Frogs aura lieu dans l’église Saint-Pierre du Charaix Eglise Saint-Pierre du Charaix Le Charaix Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00

