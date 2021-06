Perche en Nocé Perche en Nocé 61340, Perche en Nocé Concert du groupe TANGOLEON Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: 61340

Perche en Nocé

Concert du groupe TANGOLEON Perche en Nocé, 20 juin 2021-20 juin 2021, Perche en Nocé. Concert du groupe TANGOLEON 2021-06-20 16:00:00 – 2021-06-20 Préaux du Perche 4 Place Saint-Germain

Perche en Nocé 61340 Dépoussiérant le tango avec jubilation, Tangoleon offre sur scène des compositions qui mêlent jazz ou noise, lyrisme du tango, ainsi que quelques standards revisités. Dans leurs malles, en plus du piano, de l’accordéon, de l’harmonica et de la contrebasse, un panel d’instruments étonnants : doudouk, guimbarde, scie musicale… Le quartet vous présentera pour l’occasion son nouvel album, Sangre.

/ Sophie Azambre le Roy : accordéon

/ Mathieu Barbances : chant & contrebasse

/ Manu Bosser : harmonica & percussions

