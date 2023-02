Concert du groupe Sweet Roads au Marais Chaud, 4 mars 2023, Argœuves .

Concert du groupe Sweet Roads au Marais Chaud

4 grande rue Argœuves Somme

2023-03-04 – 2023-03-04

Argœuves

Somme

20 20 Venez passer un moment convivial et gourmand au restaurant Les Marais Chaud, le samedi 4 mars à 19h.

Au programme : un concert live de Blues-Jazz par le groupe Sweet Roads avec des reprises de ZZ Top, Chuck Berry, The Rolling Stone, David Bowie et plus encore…

Au menu : Punch offert, carbonnade flamande accompagnée de ses frites maison et pour finir un dessert au choix.

20€ par personne.

Infos et réservations au 06.84.40.94.84

Venez nombreux !

Venez passer un moment convivial et gourmand au restaurant Les Marais Chaud, le samedi 4 mars à 19h.

Au programme : un concert live de Blues-Jazz par le groupe Sweet Roads avec des reprises de ZZ Top, Chuck Berry, The Rolling Stone, David Bowie et plus encore…

Au menu : Punch offert, carbonnade flamande accompagnée de ses frites maison et pour finir un dessert au choix.

20€ par personne.

Infos et réservations au 06.84.40.94.84

Venez nombreux !

+33 9 84 40 94 84

Argœuves

dernière mise à jour : 2023-02-15 par