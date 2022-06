Concert du groupe swAnglo Vayrac Vayrac Catégories d’évènement: Lot

Lot Vayrac SwAnglo c’est un groupe lotois de swang akoustik enraciné sur les causses du quercy. Saveurs naturelles de swing trad country valse apache acoustique garantie ! T-nu (chant/guitare), x-Igreg (mandoline/chant) et David (basse) vous transportent dans leur univers sans équivalent baptisé : le swAng.

Le groupe se produira lors du marché artisanal à la ferme. +33 5 65 32 40 60 swanglo

