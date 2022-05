CONCERT DU GROUPE “SUBUTEX” AU CHÂTEAU DE GOULAINEÀ HAUTE GOULAINE Haute-Goulaine, 22 juin 2022, Haute-Goulaine.

2022-06-22 – 2022-06-22

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine

EUR 8 Profitant d’un répit au milieu du Hellfest, ce groupe original mélangeant Jazz et musiques extrêmes viendra se produire en extérieur. SubuteX pourrait être le substitut d’une formation née dans les 90’s : un esprit grunge déjanté, un “je m’en foutisme” pas du tout en accord avec notre société en marche. A grand coup de riffs, le power trio instrumental invente un répertoire où l’improvisation côtoie les frontières de l’afro-jazz, du rock indé, du post punk … affranchi des barrières esthétiques. Avec son 1er album « Roller derby », SubuteX empreinte des routes sinueuses, surprenantes et nous transporte : La mélodie omniprésente est parfois cisaillée par une rythmique métal et se transforme en une boucle hypnotique invitant à la transe.

Inspirations : John Lurie & The Lounge Lizards, Nirvana, Morphine, The ex, Zu…

Xavier Thibaud : Sax baryton / Samples;

Sven Michel : Batterie / Trombone;

Jean-Jacques Bécam : Guitare.

+33 2 40 54 91 42

Haute-Goulaine

