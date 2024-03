Concert du groupe Six’All Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen, mardi 23 juillet 2024.

Concert du groupe Six’All Musiques Funk, Pop et Soul revisitées et originales des années 70 et 80. SIX’ALL est un groupe professionnel de reprises Funk, Pop et Soul revisitées et originales des années 70’s – 80’s à nos … Mardi 23 juillet, 21h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Concert: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-23T21:00:00+02:00 – 2024-07-23T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-23T21:00:00+02:00 – 2024-07-23T23:00:00+02:00

Musiques Funk, Pop et Soul revisitées et originales des années 70 et 80.

SIX’ALL est un groupe professionnel de reprises Funk, Pop et Soul revisitées et originales des années 70’s – 80’s à nos jours, composé de 2 chanteuses, et 2 musiciens. Mélange de groove, de rythmiques funk et d’arrangements Pop Rock. Le répertoire dynamique et dansant vous fera passer une agréable soirée.

Sur réservation : Concert du groupe Six’All | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr)

En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes André RAVACHE Place de la Duchesse Anne.

Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-du-groupe-six-all-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.cmdflepouliguen.fr/events/concert-du-groupe-sixall-2/form »}]

CULTURE FAMILLE