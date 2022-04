Concert du groupe “Sclavine” à l’Estaminet de Torcy Torcy, 24 avril 2022, Torcy.

Concert du groupe “Sclavine” à l’Estaminet de Torcy Torcy

–

Torcy Pas-de-Calais

Torcy Dans un lieu tout à la fois gastronomique, culturel et convivial, au menu : un repas et un concert avec Sclavine !

Au menu (27€) :

– Amuses Bouches,

– Potchevlesh au Perlé de groseilles, frites,

– Tarte normande et sa boule de glace vanille,

– Café.

Attention pensez à réserver.

+33 9 87 38 63 87

Dans un lieu tout à la fois gastronomique, culturel et convivial, au menu : un repas et un concert avec Sclavine !

Au menu (27€) :

– Amuses Bouches,

– Potchevlesh au Perlé de groseilles, frites,

– Tarte normande et sa boule de glace vanille,

– Café.

Attention pensez à réserver.

Torcy

dernière mise à jour : 2022-04-15 par