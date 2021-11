Durtal Durtal 49430, Durtal CONCERT DU GROUPE “SANS PRÉTENTION” [COMPLET] Durtal Durtal Catégories d’évènement: 49430

Durtal

CONCERT DU GROUPE “SANS PRÉTENTION” [COMPLET] Durtal, 20 novembre 2021, Durtal. CONCERT DU GROUPE “SANS PRÉTENTION” [COMPLET] Durtal

2021-11-20 – 2021-11-20

Durtal 49430 Durtal 15 15 EUR [COMPLET] Concert du groupe Sarthois ” Sans Prétention” qui sont issus de la région des Pays de la Loire.

Six musiciens amateurs qui vous font découvrir les titres de leur premier album. Après des années à jouer des reprises, les six membres de “Sans Prétention” se sont lancés dans leurs propres compositions. Des chansons festives, qui respirent la bonne humeur et l’optimisme pour une ambiance conviviale assurée ! Le groupe Sarthois se produit à Durtal ! bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr +33 2 41 76 37 26 [COMPLET] Concert du groupe Sarthois ” Sans Prétention” qui sont issus de la région des Pays de la Loire.

