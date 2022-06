Concert du groupe S.O UNITY Biscarrosse, 8 août 2022, Biscarrosse.

Concert du groupe S.O UNITY Pelouse Latécoère Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse

2022-08-08 – 2022-08-08 Pelouse Latécoère Avenue Pierre-Georges Latécoère

Biscarrosse 40600

EUR 0 0 Concert du groupe S.O UNITY à Latécoère !

Le groupe se compose actuellement de sept musiciens, Taloula à la Batterie, Pierro a la basse, Bbr aux claviers et au chant, Guena au percussion, Phaze-D à la guitare et au chant, Reicros au saxophone, mélodica, machines et chant et son acolyte depuis les fondations Tchoomin toasteur, chanteur.

S.O UNITY continue d’exporter sa bonne humeur comme arme de défense des valeurs fortes trop souvent oublier : le respect de nôtres terre et l’amour envers son prochain véritable hymne de partage le groupe parcoure les scènes et prône une « Utopeace » assumée.

Concert du groupe S.O UNITY à Latécoère !

Le groupe se compose actuellement de sept musiciens, Taloula à la Batterie, Pierro a la basse, Bbr aux claviers et au chant, Guena au percussion, Phaze-D à la guitare et au chant, Reicros au saxophone, mélodica, machines et chant et son acolyte depuis les fondations Tchoomin toasteur, chanteur.

S.O UNITY continue d’exporter sa bonne humeur comme arme de défense des valeurs fortes trop souvent oublier : le respect de nôtres terre et l’amour envers son prochain véritable hymne de partage le groupe parcoure les scènes et prône une « Utopeace » assumée.

Concert du groupe S.O UNITY à Latécoère !

Le groupe se compose actuellement de sept musiciens, Taloula à la Batterie, Pierro a la basse, Bbr aux claviers et au chant, Guena au percussion, Phaze-D à la guitare et au chant, Reicros au saxophone, mélodica, machines et chant et son acolyte depuis les fondations Tchoomin toasteur, chanteur.

S.O UNITY continue d’exporter sa bonne humeur comme arme de défense des valeurs fortes trop souvent oublier : le respect de nôtres terre et l’amour envers son prochain véritable hymne de partage le groupe parcoure les scènes et prône une « Utopeace » assumée.

so-unity

Pelouse Latécoère Avenue Pierre-Georges Latécoère Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-06-02 par