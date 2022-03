Concert du groupe Oubéret Saint-Clément, 12 mars 2022, Saint-Clément.

Concert du groupe Oubéret Salle des fêtes Place de l’Eglise Saint-Clément

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle des fêtes Place de l’Eglise

Saint-Clément Yonne Saint-Clément

EUR Le groupe Oubéret donnera un concert à la salle des fêtes de Saint-Clément.

Biographie du groupe :

“Avec une équipe bien plus jeune, dynamique (et moins chère) que Tri Yann, avec 5 hommes de plus que Nolwenn Leroy, avec plus d’instruments que le DJ de Manau, Oubéret propose un spectacle unique en son genre mêlant musiques celtiques et humour.

Pourquoi décomplexée ? Parce que nous voulons laisser notre imagination, notre créativité, nos humeurs, nos valeurs, nos personnalités s’exprimer sans limite et sans l’obligation de rentrer dans des cases. Nous faisons notre musique avec notre cœur…et nos mains.

Oubéret vous transportera grâce à ses compositions originales celtiques mais aussi et surtout avec un échange constant avec le public. Chaque concert est différent et Oubéret sait comment adapter son discours pour dépayser, chambouler, séduire, captiver son auditoire.”

Le groupe Oubéret donnera un concert à la salle des fêtes de Saint-Clément.

Biographie du groupe :

“Avec une équipe bien plus jeune, dynamique (et moins chère) que Tri Yann, avec 5 hommes de plus que Nolwenn Leroy, avec plus d’instruments que le DJ de Manau, Oubéret propose un spectacle unique en son genre mêlant musiques celtiques et humour.

Pourquoi décomplexée ? Parce que nous voulons laisser notre imagination, notre créativité, nos humeurs, nos valeurs, nos personnalités s’exprimer sans limite et sans l’obligation de rentrer dans des cases. Nous faisons notre musique avec notre cœur…et nos mains.

Oubéret vous transportera grâce à ses compositions originales celtiques mais aussi et surtout avec un échange constant avec le public. Chaque concert est différent et Oubéret sait comment adapter son discours pour dépayser, chambouler, séduire, captiver son auditoire.”

Salle des fêtes Place de l’Eglise Saint-Clément

dernière mise à jour : 2022-02-16 par