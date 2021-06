Loupian Loupian 34140, Loupian CONCERT DU GROUPE « ORIGAMI » Loupian Loupian Catégories d’évènement: 34140

Loupian 34140 Swing, choro, tango, klezmer… nous vous emmenons faire un tour là où la musique fait chaud au coeur.

Trois sax, un trombone, un guitariste et un batteur : 6 musiciens se plient en 4 pour vous faire vibrer, danser et chanter.

Sur réservation.

