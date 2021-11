Vaudeurs Vaudeurs Vaudeurs, Yonne Concert du groupe One Shot Vaudeurs Vaudeurs Catégories d’évènement: Vaudeurs

Yonne

Concert du groupe One Shot Vaudeurs, 11 décembre 2021, Vaudeurs. Concert du groupe One Shot Vaudeurs

2021-12-11 – 2021-12-11

Vaudeurs Yonne Vaudeurs Yonne EUR Le groupe One Shot donnera un concert à la salle polyvalente de Vaudeurs.

Snack et buvette sur place. mairie-vaudeurs@orange.fr Le groupe One Shot donnera un concert à la salle polyvalente de Vaudeurs.

Snack et buvette sur place. Vaudeurs

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Vaudeurs, Yonne Autres Lieu Vaudeurs Adresse Ville Vaudeurs lieuville Vaudeurs