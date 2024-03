CONCERT DU GROUPE ODYSSÉE LIVE Rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen, mardi 13 août 2024.

Odyssée Live est un orchestre composé de musiciens professionnels et de chanteurs qui conjuguent leurs talents depuis plus de 23 ans. Leur répertoire est composé des » Derniers Tubes » de la variété internationale, des » Pop Songs » et du Rock.

Réservez vos places dès maintenant : Concert groupe « Odyssée Live » | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 21:00:00

fin : 2024-08-13 23:00:00

Rue Pierre 1er de Serbie Bois du Pouliguen

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire cmdflepouliguen@gmail.com

