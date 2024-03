Concert du groupe Odyssée Live Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen, mardi 13 août 2024.

Concert du groupe Odyssée Live Odyssée Live est un orchestre composé de musiciens professionnels et de chanteurs qui conjuguent leurs talents depuis plus de 23 ans. Leur répertoire est composé des » Derniers Tubes » de la varié… Mardi 13 août, 21h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Entrée: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-13T21:00:00+02:00 – 2024-08-13T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-13T21:00:00+02:00 – 2024-08-13T23:00:00+02:00

Odyssée Live est un orchestre composé de musiciens professionnels et de chanteurs qui conjuguent leurs talents depuis plus de 23 ans. Leur répertoire est composé des » Derniers Tubes » de la variété internationale, des » Pop Songs » et du Rock.

Réservez vos places dès maintenant : Concert groupe « Odyssée Live » | Comité Fêtes (cmdflepouliguen.fr)

Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen
Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 06 85 99 46 27
Email: cmdflepouliguen@gmail.com
Site web: http://cmdflepouliguen.fr
https://www.labaule-guerande.com/concert-du-groupe-odyssee-live-le-pouliguen.html

