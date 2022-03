Concert du groupe Nadau Parentis-en-Born, 2 juillet 2022, Parentis-en-Born.

Concert du groupe Nadau Parentis-en-Born

2022-07-02 21:00:00 – 2022-07-02 23:30:00

Parentis-en-Born Landes Parentis-en-Born

EUR 25 25 NADAU, c'est la cornemuse landaise qui s'engueule avec la guitare électrique, c'est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c'est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent.

NADAU ou LOS DE NADAU signifie en gascon, béarnais et occitan “Noël” ou “Ceux de Noël”. Ce groupe de musique gascon-béarnais créé en 1973 célèbre la culture gasconne et plus largement occitane. La longévité et la notoriété de Nadau sont inégalées dans le paysage musical occitan.

Parentis-en-Born

