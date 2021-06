Concert du groupe Mme Rouge Biscarrosse, 29 août 2021-29 août 2021, Biscarrosse.

Concert du groupe Mme Rouge 2021-08-29 21:30:00 – 2021-08-29 avenue Pierre-Georges Latécoère Site Latécoère

Biscarrosse Landes

Un show énergique et interactif de deux heures pour vous faire danser et jumper sur un mix de rock, variété, Rap, et autres petits bijoux et souvenirs les plus fun des années 80’s et 90’s!

De Goldman aux Spice Girls, de Tina Turner aux Red Hot Chili Peppers, de Téléphone à Mc Solaar, ou encore de Céline Dion à Pearl Jam, Madame Rouge vous fait une promesse, celle de ne pas vous laisser insensible à ses choix, au charisme de ses musiciens, et à la voix puissante de sa chanteuse.

+33 5 58 78 20 96

Mme Rouge