Concert du groupe MIMBA – Bossa, Samba Lanton, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lanton.

Concert du groupe MIMBA – Bossa, Samba 2021-07-03 – 2021-07-03 Café Le Baryton 8 avenue Paul Gauguin

Lanton Gironde

Le MimBA , c’est le Mouvement d’Intervention Musicale Bordeaux-Arcachon. Le MimBA est un groupe 100 % local, en circuit court, issu d’une culture raisonnée et durable. Le MimBA, c’est un arc-en-ciel des musiques d’Amérique Latine, Samba, Son Cubano, Cumbia… mâtiné d’influences Soul ou de Rumba Flamenca. Il nous offre un répertoire varié tout en gardant une identité remarquable, avec des reprises de grands thèmes revisités et quelques compositions. Misa Pinheiro : Percussions. Philippe Blin : Flûte traversière, Sax soprano et Ewi : Denis Tamarelle : Chant et guitare

dernière mise à jour : 2021-06-27 par