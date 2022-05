Concert du groupe Limerence Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Concert du groupe Limerence
avenue Pierre Georges Latécoère Site Latécoère Biscarrosse

2022-08-17 21:00:00

Biscarrosse Landes Dans le cadre des scènes d’été, la ville de Biscarrosse et l’Office de Tourisme des Grands Lacs s’unissent et vous présentent un programme de découverte musicale. Sur ce site emblématique, venez apprécier et découvrir tout au long de l’été des artistes qui raviront les amateurs de musique. C’est sur la côte Basque, à Bidart en janvier 2019, que les membres du groupe de metal DOJ et Back Garden Light reconnus à l’international depuis 2016, décident d’ouvrir un nouveau chapitre de leur vie en se tournant vers un style

