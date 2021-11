Béziers Béziers Béziers, Hérault CONCERT DU GROUPE LEVEL Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

CONCERT DU GROUPE LEVEL Béziers, 19 novembre 2021, Béziers. CONCERT DU GROUPE LEVEL Béziers

2021-11-19 18:00:00 – 2021-11-19 22:00:00

Béziers Hérault Béziers Rendez-vous avec le groupe Level pour un apéro-concert.

Pass sanitaire obligatoire. Rendez-vous avec le groupe Level pour un apéro-concert.

Pass sanitaire obligatoire. +33 4 67 00 65 19 Rendez-vous avec le groupe Level pour un apéro-concert.

Pass sanitaire obligatoire. Béziers

dernière mise à jour : 2021-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Hérault TourismeHérault Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers