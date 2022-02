Concert du groupe « Les Guillie’s » et soirée irlandaise Saint-Satur Saint-Satur Catégories d’évènement: Cher

Saint-Satur

Concert du groupe « Les Guillie’s » et soirée irlandaise Saint-Satur, 19 mars 2022, Saint-Satur. Concert du groupe « Les Guillie’s » et soirée irlandaise Saint-Satur

2022-03-19 – 2022-03-19

Saint-Satur Cher A l’occasion de la Saint-Patrick, la « Sabotée Sancerroise » accueille en concert le groupe de musique traditionnelle irlandaise « Les Guillie’s » et ses danseurs. La « Sabotée sancerroise » fête la Saint-Patrick !

Au programme : concert du groupe « Les Guillie’s » et danses irlandaises. saboteesancerroise@gmail.com A l’occasion de la Saint-Patrick, la « Sabotée Sancerroise » accueille en concert le groupe de musique traditionnelle irlandaise « Les Guillie’s » et ses danseurs. ©AD2T

Saint-Satur

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Satur Autres Lieu Saint-Satur Adresse Ville Saint-Satur lieuville Saint-Satur Departement Cher

Saint-Satur Saint-Satur Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-satur/

Concert du groupe « Les Guillie’s » et soirée irlandaise Saint-Satur 2022-03-19 was last modified: by Concert du groupe « Les Guillie’s » et soirée irlandaise Saint-Satur Saint-Satur 19 mars 2022 cher Saint-Satur

Saint-Satur Cher