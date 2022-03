Concert du groupe Léonie Biscarrosse, 26 juillet 2022, Biscarrosse.

Concert du groupe Léonie avenue Pierre-Georges Latécoère Site Latécoère Biscarrosse

2022-07-26 – 2022-07-26 avenue Pierre-Georges Latécoère Site Latécoère

Biscarrosse Landes

Ils s’appellent Fred, Marc et Alban et se sont baptisés LEONIE : drôle de nom pour un groupe de garçons ! Leonie, c’est le prénom d’une jeune fille rencontrée lors de leur adolescence, qui les as bouleversés, comme un fantasme adolescent.

Fred et Marc, frères et fondateurs du groupe, ont commencé l’aventure par des études supérieures de violon et de trompette, rapidement rejoints par Alban à la batterie et aux programmations.

Marqués par une décennie musicale plurielle entre Téléphone et Goldman, Oasis, Coldplay et Blink 182, Oxmo Puccino et Youssoupha, ils préparent un nouvel album avec l’aide précieuse d’Alexandre Zulliani (Thérapie Taxi) à la réalisation.

L’idée ? Relever leur son pop qui puise ses racines dans le rock et appuyer l’énergie et l’esprit festif que l’on retrouve lorsqu’ils sont sur scène.

+33 5 58 78 20 96

Léonie

avenue Pierre-Georges Latécoère Site Latécoère Biscarrosse

