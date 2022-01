Concert du groupe « l’Acordasyboudu 22 » et bal Le Noyer Le Noyer Catégories d’évènement: Cher

Concert du groupe « l’Acordasyboudu 22 » et bal Le Noyer, 12 mars 2022, Le Noyer. Concert du groupe « l’Acordasyboudu 22 » et bal Le Noyer

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12

Le Noyer Cher Le Noyer L’association « La Gravière » accueille le groupe « l’Acordasyboudu 22 » (musiques traditionnelles) en concert à la salle des fêtes de la Balance. Venez danser au son des cornemuses ! Dégustation de chanciaux sur place. L’association « La Gravière » vous propose un concert du groupe « l’Acordasyboudu 22 ».

graviereboucard@orange.fr +33 2 48 58 70 46

