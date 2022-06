Concert du groupe La Gâpette Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Concert du groupe La Gâpette Andernos-les-Bains, 23 juillet 2022, Andernos-les-Bains. Concert du groupe La Gâpette

Esplanade de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde Place Louis David Esplanade de la Jetée

2022-07-23 – 2022-07-23

Place Louis David Esplanade de la Jetée

Andernos-les-Bains

Gironde Dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, ce groupe s’impose aujourd’hui comme l’une des formations incontournables de la scène musicale indépendante! Dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, ce groupe s’impose aujourd’hui comme l’une des formations incontournables de la scène musicale indépendante! Dans le sillage des Têtes Raides ou encore des Ogres de Barback, ce groupe s’impose aujourd’hui comme l’une des formations incontournables de la scène musicale indépendante! Groupe La Gâpette

Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Other Lieu Andernos-les-Bains Adresse Andernos-les-Bains Gironde Place Louis David Esplanade de la Jetée Ville Andernos-les-Bains lieuville Place Louis David Esplanade de la Jetée Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains/

Concert du groupe La Gâpette Andernos-les-Bains 2022-07-23 was last modified: by Concert du groupe La Gâpette Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 23 juillet 2022 Esplanade de la Jetée Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde

Andernos-les-Bains Gironde