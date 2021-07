Fourchambault Le Café des Arts Fourchambault, Nièvre Concert du groupe « KindASugar » à l’occasion du festival « Un verre de musique » – vendredi 27 août 2021 Le Café des Arts Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

« KindASugar ou la rencontre de 2 musiciens aux inspirations diverses, avec pour seul mot d’ ordre : le Groove. A la guitare, Babou qui puise son Flow dans des registres soul, funk, jazz, et au chant Mélissa, issue de la scène Rock folk, Rythm & Blues. » **Vendredi 27 août, bar Le Café des Arts (quartier de la Fonderie), dès 21h** **Entrée gratuite** **Protocole sanitaire en vigueur à respecter (port du masque préconisé, gel hydroalcoolique, distanciation sociale…)**

Concert gratuit

Venez profiter d’un verre de musique avec ce nouveau festival proposé par Nevers Agglomération Le Café des Arts 45 rue du 4 septembre, 58600 Fourchambault Fourchambault Nièvre

