Plassac

Concert du groupe Katleya Plassac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Plassac. Concert du groupe Katleya 2021-07-16 – 2021-07-16

Plassac Gironde Plassac KATLEYA est un groupe de la région Bordelaise, composé de 5 musiciens aux univers différents. Leurs compositions aux parfums de Jazz, Swing, Pop ou Folk révèlent des essences de séduction et d’émotions positives.

Venez nombreux.

