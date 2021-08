Soultz-sous-Forêts Relais Culturel La Saline Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts Concert du groupe « Grand March » Relais Culturel La Saline Soultz-sous-Forêts Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Pour clore la journée de porte ouverte de La Saline, retrouvez le groupe Grand March pour un concert dans le jardin ! Grand March c’est du folk-rock galvanisant, mais Grand March c’est aussi du rock plus brut, toujours racé, élégant et mélodique. Grand March se sont enfin des retrouvailles musicales dans le jardin de La Saline.

Gratuit. Entrée libre.

Pour clore la journée de porte ouverte de La Saline, retrouvez le groupe Grand March pour un concert dans le jardin ! Relais Culturel La Saline Place du Général de Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

