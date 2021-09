Sabres Écomusée de Marquèze Landes, Sabres Concert du groupe folklorique landais : Sona Nega ! Écomusée de Marquèze Sabres Catégories d’évènement: Landes

le dimanche 19 septembre à 16:00

### Vivez un instant musical folklorique ! Originaires de la Grande Lande chère à Félix Arnaudin, les musiciens de « Sona Nega » entendent maintenir les couleurs de la musique traditionnelle gasconne tout en se permettant quelques escapades dans les contrées voisines. Leur nom évoque aussi bien les musiciens d’antan ou sonneurs que les accents de la langue locale le parler noir. Pour donner plus d’authenticité, ils utilisent des instruments joués par nos anciens comme la cornemuse landaise ou « boha », l’accordéon diatonique, la vielle à roue, la clarinette, le violon et différentes percussions. Musiciens du groupe folklorique de Labouheyre, ils se produisent également lors de concerts, de bals traditionnels, ou des animations musicales diverses.

Gratuit. Entrée libre. Rdv devant l’Estanquet.

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

