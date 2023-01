Concert du groupe Entrepôt Lauzun Lauzun Catégories d’Évènement: Lauzun

Lot-et-Garonne

Concert du groupe Entrepôt Lauzun, 11 mars 2023, Lauzun . Concert du groupe Entrepôt Salle Apollo Royal Dancing Lauzun Lot-et-Garonne

2023-03-11 21:00:00 – 2023-03-11 Lauzun

Lot-et-Garonne Venez nombreux assister au concert du groupe Entrepôt organisé par le Comité des fêtes. Revivez les années 80 et passez un moment de bonne humeur entre amis ou en famille. Buvette sur place. Venez nombreux assister au concert du groupe Entrepôt organisé par le Comité des fêtes. Revivez les années 80 et passez un moment de bonne humeur entre amis ou en famille. Buvette sur place. ©otpl

Lauzun

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Lauzun, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lauzun Adresse Salle Apollo Royal Dancing Lauzun Lot-et-Garonne Ville Lauzun lieuville Lauzun Departement Lot-et-Garonne

Lauzun Lauzun Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lauzun/

Concert du groupe Entrepôt Lauzun 2023-03-11 was last modified: by Concert du groupe Entrepôt Lauzun Lauzun 11 mars 2023 Lauzun Lot-et-Garonne Salle Apollo Royal Dancing Lauzun Lot-et-Garonne

Lauzun Lot-et-Garonne