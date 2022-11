Concert du groupe Du Vent dans les Bronches Ainay-le-Château Ainay-le-Château Catégories d’évènement: Ainay-le-Château

Concert du groupe Du Vent dans les Bronches

2 décembre 2022

Bistrot Culture
1 rue de l'Horloge
Ainay-le-Château
Allier

2022-12-02 – 2022-12-02

Bistrot Culture 1 rue de l’Horloge

Ainay-le-Château

Le groupe montluçonnais Du Vent dans les Bronches sort son second album le

2 décembre. « Et v'lan dans la tronche ! » sera présenté le 2 décembre au Bistrot Culture d'Ainay-le-Château. bistrotculture@gmail.com +33 6 63 60 40 91 https://bistrotculture.wixsite.com/bistrotculture

