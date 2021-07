Concert du groupe « Dizasters » à l’occasion du festival « Un verre de musique » Bar Le Central, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Fourchambault.

Concert du groupe « Dizasters » à l’occasion du festival « Un verre de musique »

Bar Le Central, le vendredi 23 juillet à 21:00

« The Dizasters c’est l’amour du rock’n’roll, la force de l’amitié et un certain goût pour l’authenticité, since 2019. Quatuor nivernais imprégné de psychédélisme, de punk et de rock façon sixties, les Dizasters manient l’english et la langue des poètes d’autrefois, selon l’humeur et la configuration astrale. » **Vendredi 23 juillet, bar Le Central à Fourchambault, dès 21h** **Entrée gratuite** **Protocole sanitaire en vigueur à respecter (port du masque préconisé, gel hydroalcoolique, distanciation sociale…)**

Concert gratuit

Venez profiter d’un verre de musique avec ce nouveau festival proposé par Nevers Agglomération

Bar Le Central 42 rue Gambetta, 58600 FOURCHAMBAULT Fourchambault Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T21:00:00 2021-07-23T23:00:00