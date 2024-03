Concert du groupe Dedamédom Bar Chez Cathy Penmarch, lundi 1 avril 2024.

Concert du groupe Dedamédom Bar Chez Cathy Penmarch Finistère

DEDAMÉDOM est un quartet constitué de deux femmes et deux hommes qui chantent en polyphonie des chansons françaises choisies parmi les plus belles écrites dans les cent dernières années Nougaro, Brassens, Minvielle, Trenet, Gainsbourg, Lapointe, Caussimon, etc… Elles sont revisitées par des arrangements originaux à quatre voix, avec parfois une guitare, pour un spectacle ou poésie et humour alternent et s’entremêlent harmonieusement. Marion, Lucie, Yannick et Jean-Baptiste chatouilleront vos oreilles et vous enchanteront avec ces quelques joyaux de la chanson française.En première partie, Jean-Baptiste et sa guitare vous emmèneront pour quelques voyages en Amérique latine et ailleurs…

Sur réservation. Libre participation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 16:00:00

fin : 2024-04-01

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

