Concert du groupe de percussions “HIT” à La Ferté-Milon La Ferté-Milon, 2 avril 2022, La Ferté-Milon.

Concert du groupe de percussions “HIT” à La Ferté-Milon La Ferté-Milon

2022-04-02 18:00:00 – 2022-04-02

La Ferté-Milon Aisne La Ferté-Milon

Sous la direction de Michel Pozmanter, l’ensemble « Hit », composé de 18 percussionnistes professionnels unis dans un même désir de faire découvrir l’étendue de la palette sonore et rythmique des percussions, clôturera cette journée dédiée aux percussions. De Georges Bizet à Brahms, de Frank Zappa à John Bonham, en passant par Pat Méthény, de l’opéra au rock et du classique au jazz, les musiciens du groupe « Hit » vous convieront à une échappée dans le vaste univers des percussions et vous transporteront dans un élan de sonorités et de rythmes variés à l’extrême. Rendez-vous à 18h. Le concert est gratuit. La réservation est obligatoire auprès de l’EMI 03 23 96 52 30. Nombre de places limité. Accès selon les règles en vigueur au moment du concert.

La Ferté-Milon

