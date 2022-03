Concert du groupe de musique haïtien Prince Ello Alliance Française de Cuenca Cuenca Catégorie d’évènement: Cuenca

Elliot Alouidor, conocido en el mundo artístico como Prince Ello, es un cantante, compositor y arreglista haitiano. Originario de la Grande Rivière du Nord. Comenzó su carrera en la iglesia a la edad de 5 años. A los 17 años estaba en un grupo juvenil llamado Power X y Lakol. Ha cantado en varios grupos musicales haitianos. Canta kompas romántico y kompas lento. Concierto organizado en: – El Teatro Pumapungo de Cuenca el 18 de marzo a las 20h – La sala Buenaventura de Quito el 19 de marzo a las 19h Elliot Alouidor, conocido en el mundo artístico como Prince Ello, es un cantante, compositor y arreglista haitiano. Alliance Française de Cuenca Tadeo Torres 1-92 Cuenca Huayna Cápac Cuenca

