À l’occasion de sa **soirée latino**, le _Comité de Jumelage_ organise un **concert** avec le groupe **Cuarteto Tafí**. Rdv le **samedi 29 janvier à 21h, à la Salle des fêtes d’Escalquens.** _Prévente des billets à la Mairie les mercredis 19 et 26 janvier de 15h à 17h._ _Renseignements et réservations à : [bureau.cje@gmail.com](mailto:bureau.cje@gmail.com)_ _Entrée 15€, tarif réduit 12€, gratuit pour les moins de 12 ans._ dans le cadre de la soirée latino organisée par le Comité de Jumelage salle des fêtes Place François Mitterrand, 31750, Escalquens Escalquens Haute-Garonne

