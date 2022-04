Concert du groupe Circle of Mud, 3 juin 2022, .

Concert du groupe Circle of Mud

2022-06-03 20:30:00 – 2022-06-03 22:00:00

EUR Pas facile de jouer le Blues au 21è siècle… Est-il possible de rendre ce genre musical attractif pour la nouvelle génération sans pour autant oublier ses origines ? C’est le pari de Circle of Mud. A la fois roots et contemporaine, leur musique se veut forte et accessible.

+33 3 89 78 63 80

dernière mise à jour : 2022-04-23 par