2022-07-29 20:30:00 – 2022-07-29 10 EUR 10 Carine et Robert s’amusent à revisiter, réarranger aussi bien du traditionnel Lotois que de la chanson française (Noir Désir, Pierre Perret, Brassens…).

Deux voix qui s’accordent en occitan comme en français, accompagnées de la guitare mais aussi de la boha gasconne et de la mandole. La Scénette, le nouvel antre artistique de l’Abbaye Nouvelle à Léobard, créé pour accueillir et permettre à des artistes de tous horizons de s’exprimer, vous propose de retrouver le groupe Caminarem en concert.

