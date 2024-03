Concert du groupe Blouze White (BriveJazzandCo) Brive-la-Gaillarde, vendredi 22 mars 2024.

Concert du groupe Blouze White (BriveJazzandCo) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Concert du groupe Blouze Withe Ils constituent un groupe de neuf musiciens amateurs, existant depuis 1994 et se réunissant autour du Jazz, leur genre musical favori. Bien sûr, le groupe a connu des évolutions avec des arrivées et des départs, mais l’essentiel demeure une amitié solide et la volonté de bien interpréter leur musique. Le combo se compose d’une section rythmique comprenant le piano, la contrebasse, la batterie, les percussions et la guitare, ainsi que d’une section de soufflants avec 2 ou 3 saxophonistes et deux trompettes/bugles, accompagnés d’une chanteuse.

Leur répertoire couvre un large éventail de styles de jazz, allant du New Orleans au hard bop, en passant par le swing et la bossa-nova

Le 22 mars 2024 à 20h00

Tarif: 16€ en prévente sur le site de l’association, 20€ sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 22:00:00

fin : 2024-03-22 22:00:00

6 Avenue Léo Lagrange

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert du groupe Blouze White (BriveJazzandCo) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-03-11 par Brive Tourisme