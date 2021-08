Crémieu Crémieu Crémieu, Isère Concert du groupe Barrio Combo Crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Isère

Concert du groupe Barrio Combo 2021-08-08 Place de la Nation-Charles de Gaulle Parvis de la Mairie

Crémieu Isère

Crémieu Isère Groupe Latino Cumbia World Lyonnais, ils revisitent les plus beaux standards de la musique Afro-Cubaine et d’ailleurs, entrez dans la danse!

Concert en déambulation. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

