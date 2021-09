Méru Méru Méru, Oise Concert du groupe “Association de Malfaiteurs” à la Brasserie artisanale de Méru Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Méru Oise Nous vous attendons nombreux à la Brasserie Artisanale de Méru pour une soirée concert Rock / Pop avec le groupe “Association de Malfaiteurs” le samedi 25 Septembre à partir de 20h30.

Durant cette soirée, vous pourrez vous restaurer. Au menu, Paëlla ou tajine végan au prix de 12 €.

Réservation obligatoire via Messenger ou téléphone (avant jeudi 23 septembre midi )

Le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer.

contact@brasseriemeru.fr +33 3 44 84 95 68

